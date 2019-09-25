В Черкассах в ДТП пострадали две беременные женщины и ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Черкассах в результате ДТП с участием двух автомобилей были госпитализированы две беременные женщины и 5-летний мальчик. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черкасской области.
"Вчера вечером произошло ДТП на перекрестке улиц Смелянской и Благовестной. По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet проехал на желтый мигающий сигнал светофора, а по главной дороге в это время двигался автомобиль Volkswagen Passat. В результате произошло столкновение, пострадали три человека - две беременные женщины и 5-летний мальчик. Они были госпитализированы в 3-ю городскую больницу", - сказали в пресс-службе.
Также, на данный момент известно, что одну женщину с ребенком после осмотра врачами уже отпустили домой. Другая женщина попала в перинатальный центр.
Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Днепре, пострадали, по предварительной информации, 11 человек.