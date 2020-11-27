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У Черкасах "розпиляли" мільйон на будівництві диспетчерської для "швидкої" - СБУ

У Черкасах "розпиляли" мільйон на будівництві диспетчерської для "швидкої" - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили у Черкасах розкрадання близько мільйона гривень на будівництві диспетчерської станції для швидкої допомоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Служба безпеки України викрила оборудку з привласненя коштів обласного бюджету, виділених на будівництво інфраструктурних об’єктів медичної галузі. За даними досудового слідства, у 2019 році посадовці одного з департаментів Черкаської ОДА уклали договір з представниками комерційної структури. Згідно з підписаним документом підрядники мали збудувати в обласному центрі диспетчерську станцію для машин швидкої допомоги”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на реалізацію цього проекту з облбюджету було виділено понад 45 мільйонів гривень.

Ініційовані СБУ експертизи, як вказано, показали, що комерсанти під час підготовки актів виконаних робіт штучно завищили реальну вартість та обсяги відповідних робіт. Одержаний через протиправну схему “прибуток” було виведено у тінь, додали в спецслужбі.

“За попередніми оцінками, оборудка завдала збитки обласному бюджету на майже 1 мільйон гривень”, — додається у повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили керівнику комерційної структури про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація про причетність посадовців до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Черкасах керівниця однієї із медичних установ міста підозрюється у розкраданні понад 2,4 млн гривень бюджетних коштів, виділених одному із медичних закладів Черкаської міськради на боротьбу з пандемією коронавірусу. 

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