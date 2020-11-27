В Черкассах "распилили" миллион на строительстве диспетчерской для "скорой" - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Черкассах хищение около миллиона гривен на строительстве диспетчерской станции для скорой помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила оборудку с присвоенным средств областного бюджета, выделенных на строительство инфраструктурных объектов медицины. По данным предварительного следствия, в 2019 году должностные лица одного из департаментов Черкасской ОГА заключили договор с представителями коммерческой структуры. Согласно подписанному документу подрядчики должны были построить в областном центре диспетчерскую станцию для машин скорой помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на реализацию этого проекта из облбюджета было выделено более 45 миллионов гривен.
Инициированные СБУ экспертизы, как указано, показали, что коммерсанты при подготовке актов выполненных работ искусственно завысили реальную стоимость и объемы соответствующих работ. Полученную через противоправную схему "прибыль" было выведено в тень, добавили в спецслужбе.
"По предварительным оценкам, оборудка нанесла ущерб областному бюджету почти 1 миллион гривен", - добавляется в сообщении.
На данный момент следователи СБУ сообщили руководителю коммерческой структуры о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.
Продолжаются следственные действия. Проверяется информация о причастности должностных лиц к противоправной деятельности.
Напомним, в Черкассах руководитель одного из медицинских учреждений города подозревается в хищении более 2,4 млн гривен бюджетных средств, выделенных одном из медицинских учреждений Черкасского горсовета на борьбу с пандемией коронавируса.