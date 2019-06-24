У чергах у КПВВ на Донбасі застрягли 230 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Вранці у понеділок, 24 червня, в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил утворилися черги з 230 автомобілів в обох напрямках. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
"Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі. Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” - 20/50; “Мар’їнка” - 0/50; “Новотроїцьке” - 20/60; “Гнутове” - 10/20", - зазначили у відомстві.
Минулої доби пасажиро-транспортний потік дещо зменшився у порівнянні з попередньою. Загалом через КПВВ прослідувало 33,3 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, на КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік.