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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В очередях в КПВВ на Донбассе застряли 230 автомобилей

Киев • УНН

 • 10345 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Утром в понедельник, 24 июня, в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил образовались очереди из 230 автомобилей в обоих направлениях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

В очередях в КПВВ на Донбассе застряли 230 автомобилей

"Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 20/60; "Гнутово" - 10/20", - отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился по сравнению с предыдущими. Всего через КПВВ последовало 33,3 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

Напомним, в КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина.

Украинские Национальные Новости

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