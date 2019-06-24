В очередях в КПВВ на Донбассе застряли 230 автомобилей

"Все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 20/60; "Гнутово" - 10/20", - отметили в ведомстве.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился по сравнению с предыдущими. Всего через КПВВ последовало 33,3 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

Напомним, в КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина.