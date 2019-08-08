У чергах на західному кордоні стоять понад півтисячі автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Понад 400 транспортних засобів стоять у чергах на пунктах пропуску на кордоні з Польщею, ще 100 – на пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною. Про це повідомляє УНН із посиланням на західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Так, станом на 18:00 у чергах стоїть така кількість транспортних засобів: "Рава-Руська" – 40; "Грушів" –30; "Смільниця" – 10; "Шегині" –150; "Краковець" – 200.
На кордоні зі Словаччиною на пункті пропуску "Ужгород" утворилися черги з 50 транспортних засобів.
На кордоні з Угорщиною черги спостерігаються лише на одному пункті пропуску, а саме "Тиса" – 100 автомобілів.
Нагадаємо, сьогодні зранку на КПВВ в районі проведення ООС перебувало 240 автомобілів.