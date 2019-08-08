В очередях на западной границе стоят более полутысячи автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Более 400 транспортных средств стоят в очередях на пунктах пропуска на границе с Польшей, еще 100 - на пунктах пропуска на границе с Венгрией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на западное региональное управление Госпогранслужбы.
Так, по состоянию на 18:00 в очередях стоит такое количество транспортных средств: "Рава-Русская" - 40; "Грушев" -30; "Смильниця" - 10; "Шегини" -150; "Краковец" - 200.
На границе со Словакией на пункте пропуска "Ужгород" образовались очереди из 50 транспортных средств.
На границе с Венгрией очереди наблюдаются только на одном пункте пропуска, а именно "Тиса" - 100 автомобилей.
Напомним, сегодня утром на КПВВ в районе проведения ООС находилось 240 автомобилей.