У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 240 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил сьогодні ранком у чергах зібралось 240 автомобілів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
Як повідомили у прес-службі, усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/55; „Мар’їнка“ — 0/50; „Новотроїцьке“ — 20/60; „Гнутове“ — 20/15”, — йдеться у повідомленні.
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За інформацією прикордонників, минулої доби пасажиро-транспортний потік дещо зменшився в порівнянні з минулою добою, проте залишався динамічним. Загалом через КПВВ прослідувало 39,2 тисячі осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 9125 осіб та 1130 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8675 осіб та 1470 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7080 осіб та 1185 транспортних засобів; “Гнутове” — 4370 осіб та 1085 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 9910 осіб.