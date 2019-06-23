В очередях на КПВВ на Донбассе собралось 240 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил сегодня утром в очередях собралось 240 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как сообщили в пресс-службе, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/55; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 20/60; "Гнутово" - 20/15", - говорится в сообщении.
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По информации пограничников, за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился по сравнению с прошлыми сутками, однако оставался динамичным. В общем через КПВВ последовало 39,2 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 9125 человек и 1130 транспортных средств; "Марьинка" - 8675 человек и 1470 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7080 человек и 1185 транспортных средств; "Гнутово" - 4370 человек и 1085 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9910 человек.