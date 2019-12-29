У чергах на КПВВ на Донбасі застрягло понад 500 авто

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на в’їзд та виїзд перебувало 510. За рішенням Командувача Об’єднаних сил КПВВ “Майорське” не функціонує з технічних причин, передає УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Як повідомили у пресслужбі, решта КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі за графіком зимового періоду.

“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Мар’їнка“ — 0/240; „Новотроїцьке“ — 50/150; „Гнутове“ — 30/40”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КПВВ "Майорське" 29 грудня не працюватиме

За минулу добу пасажиро-транспортний потік зменшився у порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 40,4 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів: “Майорське” — 10100 осіб та 1335 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8490 осіб та 1370 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7580 осіб та 1475 транспортних засобів; “Гнутове” — 3635 осіб та 805 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 10685 осіб.

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