В очередях на КПВВ на Донбассе застряло более 500 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилось 510. По решению командующего Объединенных сил КПВВ "Майорское" не функционирует по техническим причинам, передает УНН со ссылкой на пресс служба Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, остальные КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме по графику зимнего периода.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Марьинка" - 0/240; "Новотроицкое" - 50/150; "Гнутово" - 30/40", - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 40,4 тысячи человек и 5000 транспортных средств: "Майорское" - 10100 человек и 1335 транспортных средств; "Марьинка" - 8490 человек и 1370 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7580 человек и 1475 транспортных средств; "Гнутово" - 3635 человек и 805 транспортных средств; "Станица Луганская" - 10685 человек.