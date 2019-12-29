В очередях на КПВВ на Донбассе застряло более 500 авто

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 54911 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125197 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130952 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 128879 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 154516 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112972 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112960 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109996 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132350 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130907 просмотра

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В очередях на КПВВ на Донбассе застряло более 500 авто

В очередях на КПВВ на Донбассе застряло более 500 авто

Киев  •  УНН

 • 10472 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд находилось 510. По решению командующего Объединенных сил КПВВ "Майорское" не функционирует по техническим причинам, передает УНН со ссылкой на пресс служба Госпогранслужбы.

Как сообщили в пресс-службе, остальные КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме по графику зимнего периода.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Марьинка" - 0/240; "Новотроицкое" - 50/150; "Гнутово" - 30/40", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КПВВ "Майорское" 29 декабря не будет работать

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился по сравнению с предыдущими сутками. В общем через КПВВ последовало 40,4 тысячи человек и 5000 транспортных средств: "Майорское" - 10100 человек и 1335 транспортных средств; "Марьинка" - 8490 человек и 1370 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7580 человек и 1475 транспортных средств; "Гнутово" - 3635 человек и 805 транспортных средств; "Станица Луганская" - 10685 человек.

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