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У чергах на кордоні з Угорщиною близько 100 автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Станом на 9 годину четверга на кордоні України і Угорщини утворилися черги, у яких застрягли 95 автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

У чергах на кордоні з Угорщиною близько 100 автомобілів

Так, на кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" стояли 60 автомобілів.

У ПП "Вилок - Тісабеч" стояли 10 автомобілів, ПП "Дзвінкове - Лонья" - 10, ПП "Косино - Барабаш" - 15.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 9:00 не зафіксовано.

Нагадаємо, пункт пропуску "Лужанка - Бурегшурань" на кордоні України з Угорщиною тимчасово закривали 11 вересня.

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