У чергах на кордоні з Угорщиною близько 100 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Станом на 9 годину четверга на кордоні України і Угорщини утворилися черги, у яких застрягли 95 автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Так, на кордоні з Угорщиною у ПП "Чоп (Тиса) - Загонь" стояли 60 автомобілів.
У ПП "Вилок - Тісабеч" стояли 10 автомобілів, ПП "Дзвінкове - Лонья" - 10, ПП "Косино - Барабаш" - 15.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 9:00 не зафіксовано.
Нагадаємо, пункт пропуску "Лужанка - Бурегшурань" на кордоні України з Угорщиною тимчасово закривали 11 вересня.