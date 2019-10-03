В очередях на границе с Венгрией около 100 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. По состоянию на 9:00 четверга на границе Украины и Венгрии образовались очереди, в которых застряли 95 автомобилей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Так, на границе с Венгрией в ПП "Чоп (Тиса) - Захонь" стояли 60 автомобилей.
В ПП "Вилок - Тисабеч" стояли 10 автомобилей, ПП "Звонково - Лонья" - 10, ПП "Косино - Барабаш" - 15.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 9:00 не зафиксировано.
Напомним, пункт пропуска "Лужанка - Бурегшурань" на границе Украины с Венгрией временно закрывали 11 сентября.