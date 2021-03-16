У Чехії створили інститут підтримки російської опозиції

Що відомо

Один із творців платформи, співробітник чеської Асоціації міжнародних досліджень Павел Гавлічек, повідомив виданню The Insider, що підтримку отримають також незалежні російські ЗМІ, політв’язні та громадяни, які перебувають під тиском режиму президента РФ Володимира Путіна, включаючи членів команди Олексія Навального.

Відзначається, що для частини з них влада Чехії розгляне можливість забезпечення безвізового відвідування країни.

Зі свого боку, сенатор Марек Гілшер заявив, що “чим менше в Росії свободи, тим більша небезпека загрожує Європі та сусіднім країнам”, у зв’язку з чим чеські депутати і сенатори планують долучити до своєї ініціативи представників Європарламенту.

Нагадаємо

Європейський Союз запровадив санкції проти російських високопосадовців через тюремне ув’язнення російського опозиційного політика Олексія Навального.