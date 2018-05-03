У Чехії сталося лобове зіткнення поїздів: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На півдні Чехії зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті чого постраждали щонайменше 14 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на CTJihozapad.
"Чотирнадцять осіб отримали травми, коли два пасажирські потяги зіткнулися в районі Ческі-Крумлова", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, на момент аварії в поїздах було близько 50 осіб.
На місце аварії прибули вертольоти екстреної служби.
Рух на цій ділянці залізниці Ческе Будейовіце - Черни Кріз буде призупинено протягом дня.
Як повідомляв УНН, щонайменше 13 дітей загинули і ще п'ятеро отримали важкі травми після того, як поїзд в'їхав у шкільний автобус на півночі Індії.
Школярі, усі у віці до 10 років, їхали на заняття в штаті Уттар-Прадеш, коли пасажирський поїзд зіткнувся з їх автобусом на нерегульованому залізничному переїзді.
В результаті зіткнення автобус злетів у повітря на кілька метрів. Десять дітей загинули відразу на місці події.
Троє школярів померли від травм у лікарні, ще п'ятеро перебувають у критичному стані.
Na Českokrumlovsku se srazily dva osobní vlaky, zraněných jsou až dvě desítky. Na místo dvakrát letěl vrtulník záchranářů, podle mluvčí Jihočeských nemocnic Ivy Novákové transportoval jednu dospělou osobu a jedno dítě. pic.twitter.com/Al2InUDrxk- ČT24 (@ CT24zive) 3 травня 2018 р