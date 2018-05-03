В Чехии произошло лобовое столкновение поездов: есть пострадавшие

"Четырнадцать человек получили травмы, когда два пассажирских поезда столкнулись в районе Чески-Крумлова", - говорится в сообщении.



По данным полиции, на момент аварии в поездах было около 50 человек.



На место аварии прибыли вертолеты экстренной службы.



Движение на этом участке железной дороги Ческе Будеёвице - Черны Криз будет приостановлено на протяжении дня.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 13 детей погибли и еще пятеро получили тяжелые травмы после того, как поезд въехал в школьный автобус на севере Индии.

Школьники, все в возрасте до 10 лет, ехали на занятия в штате Уттар-Прадеш, когда пассажирский поезд столкнулся с их автобусом на нерегулируемом железнодорожном переезде.



В результате столкновения автобус взлетел в воздух на несколько метров. Десять детей погибли сразу на месте происшествия.



Трое школьников скончались от травм в больнице, еще пятеро находятся в критическом состоянии.

Na Českokrumlovsku se srazily dva osobní vlaky, zraněných jsou až dvě desítky. Na místo dvakrát letěl vrtulník záchranářů, podle mluvčí Jihočeských nemocnic Ivy Novákové transportoval jednu dospělou osobu a jedno dítě. pic.twitter.com/Al2InUDrxk