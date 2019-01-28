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У Чехії легально працюють 120 тисяч українців – Клімкін

У Чехії легально працюють 120 тисяч українців – Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. На сьогодні 120 тисяч українців працюють легально у Чехії, і ця кількість постійно збільшується. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі зі своїм чеським колегою Томашом Петршічеком, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС.

"Говорили, звичайно, і про гуманітарні аспекти. Лише уявіть собі: 120 тисяч українців працюють легально у Чехії, і ця кількість постійно збільшується. Я от, коли їжджу в Закарпаття, у мене таке враження, що кожна друга машина там на чеських номерах", - зазначив міністр.

Коментуючи таку велику кількість українських громадян, що працюють за кордоном, він сказав, що як українець хотів би, щоб ці громадяни працювали на батьківщині.

"Маємо дуже багато змінити саме тут, в Україні, для того, щоб кожен, хто набув або досвід, або відповідно капітал для того, щоб започаткувати свою справу, повернувся в Україну, знайшов себе тут і знайшов, як використати свій досвід і капітал в Україні", - додав він.

Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, за кордоном перебувають до 9 млн українських заробітчан.

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