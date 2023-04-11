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У Чехії готують реєстр українських автомобілів

У Чехії готують реєстр українських автомобілів

Київ • УНН

 • 1268717 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністерство транспорту Чехії готує реєстр автомобілів із українськими номерами, що знаходяться на території Чехії, пише УНН з посиланням на Radio Prague International.

Деталі

За повідомленням, створення такої бази даних вимагають муніципалітети та міста, щоб спростити пошук правопорушників. 

Прессекретар відомства Франтішек Ємелка підтвердив, що система покликана, головним чином, забезпечити покращення виконання адміністративних штрафів за перевищення швидкості.

"Реєстр має зрівняти умови у сфері правопорушень для чеських та українських водіїв", - ідеться у повідомленні.

Реєстр, як очікується, може бути готовим до кінця 2023 року.

Доповнення

Чеськими дорогами, за підрахунками, нині їздить близько 38 тисяч українських автомобілів. 

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