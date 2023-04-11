В Чехии готовят реестр украинских автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министерство транспорта Чехии готовит реестр автомобилей с украинскими номерами, находящихся на территории Чехии, пишет УНН со ссылкой на Radio Prague International.
Детали
По сообщению, создание такой базы данных требуют муниципалитеты и города, чтобы упростить поиск правонарушителей.
Пресс-секретарь ведомства Франтишек Емелка подтвердил, что система призвана, главным образом, обеспечить улучшение исполнения административных штрафов за превышение скорости.
"Реестр должен уравнять условия в сфере правонарушений для чешских и украинских водителей", - говорится в сообщении.
Реестр, как ожидается, может быть готов к концу 2023 года.
Дополнение
По чешским дорогам, по подсчетам, сейчас ездит около 38 тысяч украинских автомобилей.
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