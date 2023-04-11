В Чехии готовят реестр украинских автомобилей

Детали

По сообщению, создание такой базы данных требуют муниципалитеты и города, чтобы упростить поиск правонарушителей.

Пресс-секретарь ведомства Франтишек Емелка подтвердил, что система призвана, главным образом, обеспечить улучшение исполнения административных штрафов за превышение скорости.

"Реестр должен уравнять условия в сфере правонарушений для чешских и украинских водителей", - говорится в сообщении.

Реестр, как ожидается, может быть готов к концу 2023 года.

Дополнение

По чешским дорогам, по подсчетам, сейчас ездит около 38 тысяч украинских автомобилей.

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