У бєлгородській області рф впав російський БПЛА - СтратКом ЗСУ

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Уночі у бєлгородській області «БПЛА впав на проводи ЛЕП. Як повідомляють російські канали: "безпілотником, що впав, виявився розвідувально-ударний «Форпост-РУ». Безпілотник був озброєний коректованою бомбою КАБ-20С." Ну тут вже ніяк не звинуватити Україну, бо цих безпілотників у нас ніколи не було», ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

На початку грудня у російській брянській області БПЛА атакували комбінат "Слава", на території якого зберігаються резервуари з паливом.