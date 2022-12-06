Два безпілотника атакували комбінат "Слава" у брянській області - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У ніч із 5 на 6 грудня у російській брянській області безпілотні літальні апарати (БПЛА) атакували комбінат "Слава", на території якого зберігаються резервуари з паливом. Про це повідомляє Astra, інформує УНН.
Деталі
Як зазначається, два безпілотники в районі 12 ночі впали та вибухнули поряд із резервуарами для зберігання дизельного палива. На момент атаки вони були порожні.
За даними російського видання, ніхто не постраждав.
Доповнення
Губернатор курської області рф роман старовойт заявив, що в районі аеродрому внаслідок атаки безпілотника загорівся нафтонакопичувач.