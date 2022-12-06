Два беспилотника атаковали комбинат "Слава" в брянской области - СМИ

Детали



Как отмечается, два беспилотника в районе 12 ночи упали и взорвались рядом с резервуарами для хранения дизельного топлива. К моменту атаки они были пусты.

По данным российского издания, никто не пострадал.

Дополнение

Губернатор курской области рф роман старовойт заявил, что в районе аэродрома в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель.