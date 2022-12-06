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Два беспилотника атаковали комбинат "Слава" в брянской области - СМИ

Киев • УНН

 • 1208595 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В ночь с 5 на 6 декабря в российской брянской области беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали комбинат "Слава", на территории которого хранятся резервуары с топливом. Об этом сообщает Astra, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, два беспилотника в районе 12 ночи упали и взорвались рядом с резервуарами для хранения дизельного топлива. К моменту атаки они были пусты.

По данным российского издания, никто не пострадал.

Дополнение

Губернатор курской области рф роман старовойт заявил, что в районе аэродрома в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель. 

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