Два беспилотника атаковали комбинат "Слава" в брянской области - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В ночь с 5 на 6 декабря в российской брянской области беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали комбинат "Слава", на территории которого хранятся резервуары с топливом. Об этом сообщает Astra, информирует УНН.
Детали
Как отмечается, два беспилотника в районе 12 ночи упали и взорвались рядом с резервуарами для хранения дизельного топлива. К моменту атаки они были пусты.
По данным российского издания, никто не пострадал.
Дополнение
Губернатор курской области рф роман старовойт заявил, что в районе аэродрома в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель.