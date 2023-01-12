В белгородской области рф упал российский БПЛА - СтратКом ВСУ

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Ночью в белгородской области «БПЛА упал на провода ЛЭП. Как сообщают российские каналы: "упавший беспилотником оказался разведывательно-ударный «Форпост-РУ». Беспилотник был вооружен корректированной бомбой КАБ-20С." Ну, здесь уже никак не обвинить Украину, потому что этих беспилотников у нас никогда не было», – говорится в сообщении.

Напомним

В начале декабря в российской брянской области БПЛА атаковали комбинат "Слава", на территории которого хранятся резервуары с топливом.