У Бєлгородській області друга "бавовна" за добу

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При цьому, у соцмережах припускають, що причиною вибухів у районі Старого Оскола могла бути несправна російська ракета, яка не долетіла до Харкова, а місцеві пабліки пишуть, що пожежа триває біля бази відпочинку "Шоколад" на околицях Старого Оскола.

За іншими даними, пожежа - у районі військового аеродрому.

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