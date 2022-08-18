У Бєлгородській області друга "бавовна" за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У соцмережах повідомляють про вибухи у Старому Осколі Бєлгородської області рф, передає УНН.
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При цьому, у соцмережах припускають, що причиною вибухів у районі Старого Оскола могла бути несправна російська ракета, яка не долетіла до Харкова, а місцеві пабліки пишуть, що пожежа триває біля бази відпочинку "Шоколад" на околицях Старого Оскола.
За іншими даними, пожежа - у районі військового аеродрому.
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У рф - в Бєлгородській області - горів склад з боєприпасами.