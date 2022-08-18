В Белгородской области второй "хлопок" за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В соцсетях сообщают о взрывах в Старом Осколе Белгородской области рф, передает УНН.
Детали
При этом в соцсетях предполагают, что причиной взрывов в районе Старого Оскола могла быть неисправная российская ракета, не долетевшая до Харькова, а местные паблики пишут, что пожар идет у базы отдыха "Шоколад" в окрестностях Старого Оскола.
По другим данным, пожар – в районе военного аэродрома.
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