В Белгородской области второй "хлопок" за сутки

Детали

При этом в соцсетях предполагают, что причиной взрывов в районе Старого Оскола могла быть неисправная российская ракета, не долетевшая до Харькова, а местные паблики пишут, что пожар идет у базы отдыха "Шоколад" в окрестностях Старого Оскола.

По другим данным, пожар – в районе военного аэродрома.

Ранее

В рф – в Белгородской области – горел склад с боеприпасами.