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У Бухаресті пройшли перемовини щодо розміщення додаткових сил військ США у країні

У Бухаресті пройшли перемовини щодо розміщення додаткових сил військ США у країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Румуно-американські переговори про кількість військових США, які будуть додатково розміщені в Румунії, пройшли в п’ятницю в Бухаресті. Про це повідомило агентство Agerpres, пише УНН.

У консультаціях взяли участь міністр національної оборони Румунії Ніколає Чуке, начальник штабу оборони генерал-лейтенант Даніел Петреску, а також начальник штабу армії США генерал Джеймс МакКонвілл і командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Крістофер Каволі.

“На цьому тижні ми повідомили про розміщення командування п’ятого корпусу американських сухопутних сил в Польщі в рамках перерозподілу наших сил в Європі, — сказав журналістам МакКонвілл. — Також відповідно до недавньої заяви міністра (оборони Марка) Еспера ми маємо намір направити більше сил на ротаційній основі в регіон Чорного моря, зокрема в Румунію”.

Американський воєначальник повідомив, що з румунськими партнерами були “дуже детально” обговорені кількість американських солдатів, які будуть додатково дислоковані в Румунії, і місця, де вони будуть перебувати.

У свою чергу Петреску підкреслив, що Румунія продовжить виділяти необхідні кошти на потреби оборони. “Ми підтримуємо розвиток інфраструктури, необхідної як для розміщення американських і союзних військ, так і для отримання підкріплень, — сказав він, — і для цього робимо як власні зусилля з національних фондів, так і використовуємо загальні фонди НАТО або фонди європейської ініціативи для стримування”.

Начальник румунського штабу оборони повідомив, що на озброєння армії Румунії незабаром надійдуть ракетні системи HIMARS і Patriot, а також що під час спільних румуно-американських навчань у 2021 році буде оголошено про первісну операційну готовність командування багатонаціонального корпусу НАТО “Південний схід”. Американські воєначальники знаходяться в Румунії з дводенним візитом.

Нагадаємо, що раніше Пентагон не підтвердив плани щодо скорочення своїх військ в Афганістані.

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