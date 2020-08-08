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4 марта, 14:27 • 102230 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107610 просмотра

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4 марта, 12:57 • 127672 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102138 просмотра

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В Бухаресте прошли переговоры по размещению дополнительных сил войск США в стране

В Бухаресте прошли переговоры по размещению дополнительных сил войск США в стране

Киев  •  УНН

 • 13935 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Румыно-американские переговоры о количестве военных США, которые будут дополнительно размещены в Румынии, прошли в пятницу в Бухаресте. Об этом сообщило агентство Agerpres, пишет УНН.

В консультациях приняли участие министр национальной обороны Румынии Николае Чукэ, начальник штаба обороны генерал-лейтенант Даниел Петреску, а также начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл и командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи.

“На этой неделе мы сообщили о размещении командования пятого корпуса американских сухопутных сил в Польше в рамках перераспределения наших сил в Европе, — сказал журналистам Макконвилл. — Также в соответствии с недавним заявлением министра (обороны Марка) Эспера мы намереваемся направить больше сил на ротационной основе в регион Черного моря, в частности в Румынию”.

Американский военачальник сообщил, что с румынскими партнерами были “очень подробно” обсуждены количество американских солдат, которые будут дополнительно дислоцированы в Румынии, и места, где они будут находиться.

В свою очередь Петреску подчеркнул, что Румыния продолжит выделять необходимые средства на нужды обороны. “Мы поддерживаем развитие инфраструктуры, необходимой как для размещения американских и союзных войск, так и для получения подкреплений, — сказал он, — и для этого предпринимаем как собственные усилия из национальных фондов, так и используем общие фонды НАТО или фонды европейской инициативы для сдерживания”.

Начальник румынского штаба обороны сообщил, что на вооружение армии Румынии вскоре поступят ракетные системы HIMARS и Patriot, а также что во время совместных румыно-американских учений в 2021 году будет объявлено о первоначальной операционной готовности командования многонационального корпуса НАТО “Юго-восток”. Американские военачальники находятся в Румынии с двухдневным визитом.

Напомним, что ранее Пентагон не подтвердил планы касательно сокращения своих войск в Афганистане.

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