В Бухаресте прошли переговоры по размещению дополнительных сил войск США в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Румыно-американские переговоры о количестве военных США, которые будут дополнительно размещены в Румынии, прошли в пятницу в Бухаресте. Об этом сообщило агентство Agerpres, пишет УНН.
В консультациях приняли участие министр национальной обороны Румынии Николае Чукэ, начальник штаба обороны генерал-лейтенант Даниел Петреску, а также начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл и командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи.
“На этой неделе мы сообщили о размещении командования пятого корпуса американских сухопутных сил в Польше в рамках перераспределения наших сил в Европе, — сказал журналистам Макконвилл. — Также в соответствии с недавним заявлением министра (обороны Марка) Эспера мы намереваемся направить больше сил на ротационной основе в регион Черного моря, в частности в Румынию”.
Американский военачальник сообщил, что с румынскими партнерами были “очень подробно” обсуждены количество американских солдат, которые будут дополнительно дислоцированы в Румынии, и места, где они будут находиться.
В свою очередь Петреску подчеркнул, что Румыния продолжит выделять необходимые средства на нужды обороны. “Мы поддерживаем развитие инфраструктуры, необходимой как для размещения американских и союзных войск, так и для получения подкреплений, — сказал он, — и для этого предпринимаем как собственные усилия из национальных фондов, так и используем общие фонды НАТО или фонды европейской инициативы для сдерживания”.
Начальник румынского штаба обороны сообщил, что на вооружение армии Румынии вскоре поступят ракетные системы HIMARS и Patriot, а также что во время совместных румыно-американских учений в 2021 году будет объявлено о первоначальной операционной готовности командования многонационального корпуса НАТО “Юго-восток”. Американские военачальники находятся в Румынии с двухдневным визитом.
Напомним, что ранее Пентагон не подтвердил планы касательно сокращения своих войск в Афганистане.