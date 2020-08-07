Пентагон не підтвердив плани по скороченню американських військ в Афганістані

Він не став підтверджувати слова президента Дональда Трампа про виведення декількох тисяч американських військовослужбовців з Афганістану до загальних виборів, які пройдуть в США 3 листопада. “Я не збираюся обговорювати укази і розпорядження, які (раніше) були дані”, — відповів він на прохання прокоментувати слова головнокомандувача.

Хоффман підкреслив, що про скорочення військ буде оголошено “в належний час”. “Я нічого не можу сказати про терміни (виведення військ)”, — додав представник оборонного відомства. За його словами, Пентагон “оптимістично налаштований щодо того, що (нинішня ситуація в Афганістані) може привести до міжафганського діалогу, який сприяє мирному процесу”, що в свою чергу створить умови для виведення військ.

Раніше глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати мають намір скоро скоротити чисельність військового контингенту в Афганістані до 4 тис. осіб. Він підкреслив, що в Афганістані в день виборів в США, можливо, будуть перебувати від 4 тис. до 5 тис. американських військовослужбовців.

Брифінг в Пентагоні, 6 серпня 2020 роки (перегляд при переході на Twitter):

LIVE: @ChiefPentSpox Jonathan Rath Hoffman holds a Pentagon news conference. https://t.co/Dut4gnReyP