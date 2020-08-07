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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 106804 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126712 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101057 просмотра

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Пентагон не подтвердил планы по сокращению американских войск в Афганистане

Пентагон не подтвердил планы по сокращению американских войск в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 13183 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Министерство обороны США надеется, что мирные переговоры в Афганистане завершатся, а также будут выполнены условия, которые позволят вывести дислоцированные в исламской республике войска НАТО в соответствии с указаниями Белого дома. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает УНН.

Он не стал подтверждать слова президента Дональда Трампа о выводе нескольких тысяч американских военнослужащих из Афганистана к всеобщим выборам, которые пройдут в США 3 ноября. “Я не собираюсь обсуждать указы и распоряжения, которые (ранее) были даны”, — ответил он на просьбу прокомментировать слова главнокомандующего.

Хоффман подчеркнул, что о сокращении войск будет объявлено “в надлежащее время”. “Я ничего не могу сказать о сроках (вывода войск)”, — добавил представитель оборонного ведомства. По его словам, Пентагон “оптимистично настроен по поводу того, что (нынешняя ситуация в Афганистане) может привести к межафганскому диалогу, который содействует мирному процессу”, что в свою очередь создаст условия для вывода войск.

Ранее глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты намерены скоро сократить численность воинского контингента в Афганистане до 4 тыс. человек. Он подчеркнул, что в Афганистане в день выборов в США, возможно, будут находиться от 4 тыс. до 5 тыс. американских военнослужащих.

Брифинг в Пентагоне, 6 августа 2020 года (просмотр при переходе на Twitter):

LIVE: @ChiefPentSpox Jonathan Rath Hoffman holds a Pentagon news conference. https://t.co/Dut4gnReyP

— Department of Defense  (@DeptofDefense) August 6, 2020

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