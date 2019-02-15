У будівлі парламенту України відкрили два портали

"Важливо заповнити українських парламент, будівлю українського парламенту українським змістом", - сказав спікер ВР.

Він нагадав, що у програмі відкритості парламенту за останні роки було кардинально збільшено кількість відвідувачів і екскурсій в українському парламенті. Тільки за останній рік 935 екскурсійних груп відвідали Верховну раду України, понад 30 тис. відвідувачів із-за кордону.

"Сьогодні ми, продовжуючи традицію, відкриваємо два нових портали – це портал, де розміщена Конституція України, документ, прийнятий в стінах Верховної Ради України, і акт проголошення незалежності, ключовий документ, який дав початок відродженню сучасної української державності", - зазначив Парубій.

Як повідомляв УНН, голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав розпорядження про створення Офісу парламентської реформи.