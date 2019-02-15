В здании парламента Украины открыли два портала

"Важно заполнить украинских парламент, здание украинского парламента украинским содержанием", - сказал спикер ВР.

Он напомнил, что в программе открытости парламента за последние годы кардинально увеличено количество посетителей и экскурсий в украинском парламенте. Только за последний год 935 экскурсионных групп посетили Верховную Раду Украины, более 30 тыс. посетителей из-за рубежа.

"Сегодня мы, продолжая традицию, открываем два новых портала - это портал, где размещена Конституция Украины, документ, принятый в стенах Верховной Рады Украины, и Акт провозглашения независимости, ключевой документ, который дал начало возрождению украинской государственности", - отметил Парубий.

Как сообщал УНН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал распоряжение о создании Офиса парламентской реформы.