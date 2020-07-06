У будівлі Мінекономіки сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У будівлі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на першому поверсі сталася пожежа, жертв та постраждалих немає. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС Києва.
Так, 6 липня, об 11:14 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення пожежу, яка виникла на вулиці Антоновича, 174, що у Голосіївському районі столиці.
"…По прибуттю було встановлено, що у 12-поверховій адміністративній будівлі на 1-му поверсі у кабінеті сталося загоряння на площі 15 кв. м. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Об 11:34 пожежу було локалізовано, та об 11:40 ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що внаслідок пожежі пошкоджено комп’ютерну техніку та меблі, закопчено стіни та стелю приміщення.
"На місці події було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, та 10 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає", - зазначається у повідомленні.
Також з’ясовується причина виникнення пожежі.
Нагадаємо, пожежники ліквідували наслідки пожежі у п'ятиповерховому будинку у місті Нова Каховка, а ймовірного винуватця події - 38-річного жителя однієї з квартир уже затримали правоохоронці.