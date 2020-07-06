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В здании Минэкономики произошел пожар

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В здании Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на первом этаже произошел пожар, жертв и пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Киева.

Так, 6 июля, в 11:14 в оперативно-координационный центр главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Антоновича, 174, что в Голосеевском районе столицы.

"...По прибытию было установлено, что в 12-этажном административном здании на 1-м этаже в кабинете произошло возгорание на площади 15 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 11:34 пожар был локализован, и в 11:40 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате пожара повреждено компьютерную технику и мебель, закопчены стены и потолок помещения.

"На месте происшествия было задействовано 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, и 10 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Также выясняется причина пожара.

Напомним, пожарные ликвидировали последствия пожара в пятиэтажном доме в городе Новая Каховка, а вероятного виновника события - 38-летнего жителя одной из квартир уже задержали правоохранители.

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