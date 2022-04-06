У Бучі російські окупанти у квартирах з символікою України залишили міни-розтяжки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Бучі російські окупанти в квартирах, де знаходили українську символіку, залишили міни-розтяжки. Як повідомляє МВС України у Facebook, про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський журналістам у місті Буча, інформує УНН.
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Як зазначив Монастирський, лише за 4 квітня рятувальники виявили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів.
"Це й нерозірвані снаряди та залишки вибухівки та міни-розтяжки. Зокрема, фіксують міни-розтяжки, які є в будинках. Окупанти заходили у квартири, якщо виявляли українську символіку або документи військовослужбовців, то залишали розтяжки, гранати. Тому іде надзвичайно складна і відповідальна робота. За міжнародними стандартами один день активних бойових дій означає місяць розмінування", — сказав міністр.
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