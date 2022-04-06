В Буче российские оккупанты в квартирах с символикой Украины оставили мины-растяжки

Детали

Как отметил Монастырский, только за 4 апреля спасатели обнаружили более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

"Это и неразорвавшиеся снаряды и остатки взрывчатки и мины-растяжки. В частности, фиксируют мины-растяжки, которые есть в домах. Оккупанты заходили в квартиры, если обнаруживали украинскую символику или документы военнослужащих, то оставляли растяжки, гранаты. Поэтому идет чрезвычайно сложная и ответственная работа. По международным стандартам один день активных боевых действий означает месяц разминирования", — сказал министр.

Напомним

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