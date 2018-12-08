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У Брюсселі поліція блокувала близько 100 учасників акції "жовтих жилетів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Поліція Брюсселя в суботу блокувала близько 100 учасників акції протесту "жовтих жилетів" на столичній вулиці Луа, не пропускаючи їх до Єврокварталу, де протестуючі мали намір провести несанкціонований мітинг. Про це повідомила представник поліцейського управління Брюссельського столичного округу Ільзе ван де Кейре, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У Брюсселі поліція блокувала близько 100 учасників акції "жовтих жилетів"

"У суботу бельгійська поліція стягла до тисячі бійців спецпідрозділів по боротьбі з заворушеннями в Брюссель. Представники поліції напередодні намагалися зв'язатися з організаторами акцій протесту, запланованих на суботу, щоб попередити несанкціоновані збори людей, проте не змогли цього зробити, оскільки не знайшли нікого, хто б відповідав за організацію протесту", - йдеться у повідомленні.

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ЗМІ зазначає: "Сотня протестуючих на вулиці Луа блокована поліцейськими спецназом з усіх боків. Вони не роблять ніяких агресивних дій і тільки скандують "Всі разом!", а також закликають поліцію пропустити їх в Євроквартал".

Один з протестувальників зазначив, що вони не хулігани і не мародери. Вони вимагають від уряду соціальної справедливості. Він прийшов на мітинг разом із своїми друзями у відповідь на заклики в Facebook.

Як повідомляв УНН раніше, у Парижі посилюється напруга: кількість заарештованих осіб у протесті "жовтих жилетів" зросла вже до 481 особи. 

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