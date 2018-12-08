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В Брюсселе полиция блокировала около 100 участников акции "желтых жилетов"

Киев • УНН

 • 9084 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Полиция Брюсселя в субботу блокировала около 100 участников акции протеста "желтых жилетов" на столичной улице Луа, не пропуская их к Еврокварталу, где протестующие собирались провести несанкционированный митинг. Об этом сообщила представитель полицейского управления Брюссельского столичного округа Ильзе ван де Кейре, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Брюсселе полиция блокировала около 100 участников акции "желтых жилетов"

"В субботу бельгийская полиция стянула до тысячи бойцов спецподразделений по борьбе с беспорядками в Брюссель. Представители полиции накануне пытались связаться с организаторами акций протеста, запланированных на субботу, чтобы предупредить несанкционированные сборы людей, однако не смогли этого сделать, поскольку не нашли никого, кто бы отвечал за организацию протеста", - говорится в сообщении.

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СМИ отмечает: "Сотня протестующих на улице Луа блокирована полицейскими спецназом со всех сторон. Они не делают никаких агрессивных действий и только скандируют "Все вместе!", А также призывают полицию пропустить их в Евроквартал".

Один из протестующих отметил, что они не хулиганы и не мародеры. Они требуют от правительства социальной справедливости. Он пришел на митинг вместе со своими друзьями в ответ на призывы в Facebook.

Как сообщал УНН ранее, в Париже усиливается напряжение: количество арестованных в протесте "желтых жилетов" выросла уже до 481 человека. 

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