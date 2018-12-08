В Брюсселе полиция блокировала около 100 участников акции "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Полиция Брюсселя в субботу блокировала около 100 участников акции протеста "желтых жилетов" на столичной улице Луа, не пропуская их к Еврокварталу, где протестующие собирались провести несанкционированный митинг. Об этом сообщила представитель полицейского управления Брюссельского столичного округа Ильзе ван де Кейре, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В субботу бельгийская полиция стянула до тысячи бойцов спецподразделений по борьбе с беспорядками в Брюссель. Представители полиции накануне пытались связаться с организаторами акций протеста, запланированных на субботу, чтобы предупредить несанкционированные сборы людей, однако не смогли этого сделать, поскольку не нашли никого, кто бы отвечал за организацию протеста", - говорится в сообщении.
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СМИ отмечает: "Сотня протестующих на улице Луа блокирована полицейскими спецназом со всех сторон. Они не делают никаких агрессивных действий и только скандируют "Все вместе!", А также призывают полицию пропустить их в Евроквартал".
Один из протестующих отметил, что они не хулиганы и не мародеры. Они требуют от правительства социальной справедливости. Он пришел на митинг вместе со своими друзьями в ответ на призывы в Facebook.
Как сообщал УНН ранее, в Париже усиливается напряжение: количество арестованных в протесте "желтых жилетов" выросла уже до 481 человека.