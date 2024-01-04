У Британії проходить найдовший в історії країни страйк молодших лікарів

У Великій Британії у середу, 3 січня, розпочався шестиденний страйк молодших лікарів, вони вимагають підвищення зарплати. Десяткам тисячам людей скасують медпослуги. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Найдовший за всю 75-річну історію Національної служби охорони здоров'я країни страйк розпочався в середу о 07:00 за місцевим часом. Лікарі бастуватимуть шість днів.

Як зазначається, десяткам тисяч пацієнтів буде скасовано медичне обслуговування. Медичні благодійні організації заявили, що у людей, зокрема, хворих на рак, може погіршитись стан здоров’я через затримку в отриманні допомоги.

Асоціація пацієнтів заявила, що безпека пацієнтів може бути поставлена під загрозу, оскільки в лікарнях занадто мало персоналу, щоб впоратися зі страйком. Вона закликала міністрів і Британську медичну асоціацію залучити посередників, щоб допомогти вирішити довготривалу суперечку щодо оплати праці молодших лікарів після того, як переговори перед Різдвом зайшли в глухий кут.

Доповнення

Страйк лікарів цього тижня став вже 10 з березня. До моменту його завершення наступного вівторка вони відмовляться від роботи загалом на 34 дні. Попередні 28 днів їхньої акції призвели до перенесення майже 1 мільйона амбулаторних прийомів та операцій.

Король і королева Великої Британії відвідають Австралію цього року