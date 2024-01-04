В Британии проходит самая длинная в истории страны забастовка младших врачей
Киев • УНН
В Великобритании младшие врачи начали шестидневную забастовку с требованием повышения заработной платы, что привело к массовой отмене медицинских назначений.
В Великобритании в среду, 3 января, началась шестидневная забастовка младших врачей, они требуют повышения зарплаты. Десяткам тысяч людей отменят медуслуги. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Самая длинная за всю 75-летнюю историю Национальной службы здравоохранения страны забастовка началась в среду в 07:00 по местному времени. Врачи будут бастовать шесть дней.
Как отмечается, десяткам тысяч пациентов будет отменено медицинское обслуживание. Медицинские благотворительные организации заявили, что у людей, в частности, больных раком, может ухудшиться состояние здоровья из-за задержки в получении помощи.
Ассоциация пациентов заявила, что безопасность пациентов может быть поставлена под угрозу, поскольку в больницах слишком мало персонала, чтобы справиться с забастовкой. Она призвала министров и Британскую медицинскую ассоциацию привлечь посредников, чтобы помочь решить долговременный спор по оплате труда младших врачей после того, как переговоры перед Рождеством зашли в тупик.
Дополнение
Забастовка врачей на этой неделе стала уже 10 с марта. До момента ее завершения в следующий вторник они откажутся от работы в целом на 34 дня. Предыдущие 28 дней их акции привели к переносу почти 1 миллиона амбулаторных приемов и операций.
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