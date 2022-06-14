У Брянській області рф стався вибух: зачепило військову базу, є постраждала

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"Снаряд зачепив частину військової бази та частину житлового комплексу. Постраждалі є, одній жінці, яка перебувала в цей момент у себе на подвір'ї, відірвало ногу. У багатьох повилітали вікна", – ідеться у повідомленні.

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Також повідомили, що майже у всіх жителів Клинців після вибуху зникли світло та вода. Над містом літають російські гелікоптери.

Нагадаємо

11 червня росЗМІ писали, що у Клинцях пролунав сильний вибух. За попередніми даними, причиною вибуху стала пожежа у військовій частині.