У Брянській області рф стався вибух: зачепило військову базу, є постраждала
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У російському місті Клинці Брянської області стався вибух – зачепило військову базу та житловий комплекс, одній жінці відірвало ногу. Про це повідомив місцевий Telegram-канал, інформує УНН.
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"Снаряд зачепив частину військової бази та частину житлового комплексу. Постраждалі є, одній жінці, яка перебувала в цей момент у себе на подвір'ї, відірвало ногу. У багатьох повилітали вікна", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Також повідомили, що майже у всіх жителів Клинців після вибуху зникли світло та вода. Над містом літають російські гелікоптери.
Нагадаємо
11 червня росЗМІ писали, що у Клинцях пролунав сильний вибух. За попередніми даними, причиною вибуху стала пожежа у військовій частині.