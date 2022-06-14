В Брянской области произошел взрыв: задело военную базу, есть пострадавшая
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В российском городе Клинцы Брянской области произошел взрыв – задело военную базу и жилой комплекс, одной женщине оторвало ногу. Об этом сообщил местный Telegram-канал, информирует УНН.
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"Снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса. Пострадавшие есть, у одной женщины, которая находились в этот момент у себя во дворе, оторвало ногу. У большинства повылетали окна", – говорится в сообщении.
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Также сообщили, что почти у всех жителей Клинцев после взрыва исчезли свет и вода. Над городом летают русские вертолеты.
Напомним
11 июня росСМИ писали, что в Клинцах раздался сильный взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стал пожар в воинской части.