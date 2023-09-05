У Брянській області рф пролунали вибухи

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«5 вересня близько 23.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією Брянської області», — йдеться у повідомленні.

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Напередодні, 5 вересня, у москві знайшли безпілотник кустарного виробництва. Він лежав у чорному чоловічому портфелі із замком посеред вулиці, чим налякав перехожих.

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