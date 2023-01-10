У Броварах у 9-поверхівці вибухнула туристична газова плита
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У Броварах, що під Києвом, у 9-поверховому житловому будинку вибухнув туристичний газовий балончик у туристичній плиті. Через вибухову хвилю було пошкоджено вікна і двері квартири, обійшлося без жертв та загорання. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Київській області, передає УНН.
Деталі
9 січня о 16:40 служба отримала повідомлення про вибух на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку у Броварах на вулиці Симона Петлюри.
На місці рятувальники встановили, що в квартирі вибухнув туристичний газовий балончик, який був у портативній переносній газовій плитці, що була розміщена на електроплиті. У результаті увімкнення електричної напруги відбулось підігрівання балончика та подальший вибух.
Обійшлося без потерпілих та послідуючого горіння, пошкоджено вікна та двері квартири.
Нагадаємо
ДСНС повідомляє, що почастішали випадки отруєнь громадян чадним газом. Рятуючись від холоду та через відключення електроенергії, люди не дотримуються важливих правил пожежної безпеки.