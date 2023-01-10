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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Броварах в 9-этажке взорвалась туристическая газовая плита

Киев • УНН

 • 617096 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Броварах, что под Киевом, в 9-этажном жилом доме взорвался туристический газовый баллончик в туристической плите. Из-за взрывной волны были повреждены окна и двери квартиры, обошлось без жертв и возгорания. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киевской области, передает УНН.

В Броварах в 9-этажке взорвалась туристическая газовая плита

Детали

9 января в 16:40 служба получила сообщение о взрыве на втором этаже 9-этажного жилого дома в Броварах на улице Симона Петлюры.

На месте спасатели установили, что в квартире взорвался туристический газовый баллончик, который был в портативной переносной газовой плитке, размещенной на электроплите. В результате включения электрического напряжения произошел подогрев баллончика и последующий взрыв.

Обошлось без пострадавших и последующего горения, повреждены окна и двери квартиры.

Напомним

ГСЧС сообщает, что участились случаи отравлений граждан угарным газом. Спасаясь от холода и из-за отключения электроэнергии, люди не соблюдают важных правил пожарной безопасности.

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