В Броварах в 9-этажке взорвалась туристическая газовая плита

Детали

9 января в 16:40 служба получила сообщение о взрыве на втором этаже 9-этажного жилого дома в Броварах на улице Симона Петлюры.

На месте спасатели установили, что в квартире взорвался туристический газовый баллончик, который был в портативной переносной газовой плитке, размещенной на электроплите. В результате включения электрического напряжения произошел подогрев баллончика и последующий взрыв.

Обошлось без пострадавших и последующего горения, повреждены окна и двери квартиры.

Напомним

ГСЧС сообщает, что участились случаи отравлений граждан угарным газом. Спасаясь от холода и из-за отключения электроэнергии, люди не соблюдают важных правил пожарной безопасности.