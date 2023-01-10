В Броварах в 9-этажке взорвалась туристическая газовая плита
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Броварах, что под Киевом, в 9-этажном жилом доме взорвался туристический газовый баллончик в туристической плите. Из-за взрывной волны были повреждены окна и двери квартиры, обошлось без жертв и возгорания. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Киевской области, передает УНН.
Детали
9 января в 16:40 служба получила сообщение о взрыве на втором этаже 9-этажного жилого дома в Броварах на улице Симона Петлюры.
На месте спасатели установили, что в квартире взорвался туристический газовый баллончик, который был в портативной переносной газовой плитке, размещенной на электроплите. В результате включения электрического напряжения произошел подогрев баллончика и последующий взрыв.
Обошлось без пострадавших и последующего горения, повреждены окна и двери квартиры.
Напомним
ГСЧС сообщает, что участились случаи отравлений граждан угарным газом. Спасаясь от холода и из-за отключения электроэнергии, люди не соблюдают важных правил пожарной безопасности.