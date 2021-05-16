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У Британії висаджуватимуть втричі більше дерев для запобігання кліматичної катастрофи

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Велика Британія заявила, що планує втричі збільшити показники висадки дерев протягом наступних трьох років, щоб допомогти досягти мети чистого нульового викиду вуглецю до 2050 року в рамках зусиль по боротьбі зі зміною клімату. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

У Британії висаджуватимуть втричі більше дерев для запобігання кліматичної катастрофи

Деталі

Велика Британія хоче продовжувати свої екологічні плани та заохочувати інші країни робити те саме. Джордж Юстіс, міністр охорони навколишнього середовища Британії, планує оголосити, що показники створення лісових масивів втричі збільшаться до травня 2024 року, коли на рік висаджуватимуть близько 7000 гектарів лісових масивів.

У заяві не вказано інших деталей плану, не сказано, скільки дерев буде висаджено і де, а також не сказано, скільки коштуватиме схема посадки або як вона фінансується. 

Нагадаємо

Президент США Джо Байден заявив, США мають намір домогтися зменшення викидів вуглецю принаймні вдвічі до 2030 року, і досягнути нульових викидів до середини століття.

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