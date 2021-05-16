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В Британии будут высаживать втрое больше деревьев для предотвращения климатической катастрофы

Киев • УНН

 • 17131 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Великобритания заявила, что планирует втрое увеличить показатели высадки деревьев в течение следующих трех лет, чтобы помочь достичь цели чистого нулевого выброса углерода к 2050 году в рамках усилий по борьбе с изменением климата. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

В Британии будут высаживать втрое больше деревьев для предотвращения климатической катастрофы

Детали

Великобритания хочет продолжать свои экологические планы и поощрять другие страны делать то же самое. Джордж Юстис, министр охраны окружающей среды Великобритании планирует объявить, что показатели создания лесных массивов втрое увеличатся до мая 2024 года, в когда в год высаживать около 7000 гектаров лесных массивов.

В заявлении не указано других деталей плана, не сказано, сколько деревьев будет высажено и где, а также не сказано, сколько будет стоить схема посадки или как она финансируется.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, США намерены добиться уменьшения выбросов углерода по крайней мере вдвое к 2030 году, и достичь нулевых выбросов к середине века.

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