В Британии будут высаживать втрое больше деревьев для предотвращения климатической катастрофы

Детали

Великобритания хочет продолжать свои экологические планы и поощрять другие страны делать то же самое. Джордж Юстис, министр охраны окружающей среды Великобритании планирует объявить, что показатели создания лесных массивов втрое увеличатся до мая 2024 года, в когда в год высаживать около 7000 гектаров лесных массивов.

В заявлении не указано других деталей плана, не сказано, сколько деревьев будет высажено и где, а также не сказано, сколько будет стоить схема посадки или как она финансируется.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, США намерены добиться уменьшения выбросов углерода по крайней мере вдвое к 2030 году, и достичь нулевых выбросов к середине века.