У Британії вимагають терміново зібрати Таємну раду після авіаударів США

КИЇВ. 4 січня. УНН. Лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін зажадав термінового засідання Таємної ради в зв'язку авіаударом США, в результаті якого був убитий командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані, і на тлі оголошення Пентагону про намір направити ще 3 тисячі військовослужбовців на Близький Схід, передає УНН із посиланням на Sky News.