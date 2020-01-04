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У Британії вимагають терміново зібрати Таємну раду після авіаударів США

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін зажадав термінового засідання Таємної ради в зв'язку авіаударом США, в результаті якого був убитий командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані, і на тлі оголошення Пентагону про намір направити ще 3 тисячі військовослужбовців на Близький Схід, передає УНН із посиланням на Sky News.

Лідер лейбористів написав прем'єр-міністру листа, в якому поставив ряд питань, в тому числі про те, що знав британський уряд напередодні авіаудару, в результаті якого загинув Сeлеймані.

Він також запитав, чи існує підвищений ризик терору в Великобританії і чи розмовляв Борис Джонсон із президентом США Дональдом Трампом.

Корбін також цікавиться, чи був діалог Великобританії з ООН "для обговорення наслідків для миру і безпеки" і які заходи були прийняті для "забезпечення безпеки громадян Великобританії".

"З огляду на серйозний характер проблем, з якими в даний час стикається наша країна і, по суті, весь світ в результаті нападу США, я був би радий швидко відреагувати на це прохання і готовий взяти участь в будь-якій інформаційній нараді, як тільки вона буде організована", - йдеться у листі.

Нагадаємо, 3 січня США ракетним ударом в Багдаді вбили командувача іранської спецслужби.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що Касем Сулеймані "вбив і важко поранив тисячі американців, і хотів убити ще багато людей, його потрібно було ліквідувати багато років назад". 

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна відреагувала на вбивство в Багдаді командувача іранської спецслужби.

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