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У Британії на майже третину скоротили кількість навчань українських військових на одній з баз: яка причина

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії на 30% скоротило обсяг навчань для українських військових на військовій базі в графстві Кент після того, як сусіди поскаржилися на шум від навчальних стрільб. Про це повідомляє британська газета The Times, пише УНН

Деталі

Зазначається, що міністерство оборони було змушене майже на третину скоротити навчання на полігоні в місті Лідд через обурення місцевих жителів вибухами і димом.

Мешканці надіслали "низку листів" до міської ради Лідда з вимогою вжити заходів.

Після того, як про скарги було повідомлено міністерство оборони, воно погодилось обмежити рівень шуму і скоротити кількість навчань на 30 відсотків.

"На полігоні Лідд Ренджес проводяться життєво важливі навчання з початку 1900-х років, і останнім часом спостерігається зниження рівня підготовки. Ми маємо надійні процедури моніторингу, які гарантують, що рівень шуму не перевищує встановлених норм для місцевої громади, хоча на рівень шуму можуть впливати напрямок вітру і кліматичні умови", - заявив речник міністерства оборони.

Доповнення

З початку війни Велика Британія прийняла 17 000 військовослужбовців Збройних сил України в рамках операції "Інтерфлекс". Більшість з них пройшли стандартний п'ятитижневий інтенсивний навчальний курс, але інші пройшли підготовку з конкретних видів бойових дій.

Королівська морська піхота тренувала 900 українських десантників, а британські військові навчили українські екіпажі керувати танками "Челленджер 2".

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