В Британии почти на треть сократили количество учений украинских военных на одной из баз: какая причина

Детали

Отмечается, что министерство обороны было вынуждено почти на треть сократить учения на полигоне в городе Лидд из-за возмущения местных жителей взрывами и дымом.

Жители направили "ряд писем" в городской совет Лидда с требованием принять меры.

После того, как о жалобах было сообщено министерство обороны, оно согласилось ограничить уровень шума и сократить количество учений на 30 процентов.

"На полигоне Лидд Ренджес проводятся жизненно важные учения с начала 1900-х годов, и в последнее время наблюдается снижение уровня подготовки. Мы имеем надежные процедуры мониторинга, которые гарантируют, что уровень шума не превышает установленных норм для местной общины, хотя на уровень шума могут влиять направление ветра и климатические условия", - заявил представитель министерства обороны.

Дополнение

С начала войны Великобритания приняла 17 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины в рамках операции "Интерфлекс". Большинство из них прошли стандартный пятинедельный интенсивный учебный курс, но другие прошли подготовку по конкретным видам боевых действий.

Королевская морская пехота тренировала 900 украинских десантников, а британские военные обучили украинские экипажи управлять танками "Челленджер 2".



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