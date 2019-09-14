У бразильській лікарні згоріли 11 пацієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У лікарні бразильського міста Ріо-де-Жанейро в ніч на п'ятницю, 13 вересня, почалася пожежа, в результаті якого загинули щонайменше 11 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що співробітники лікарні Бадин евакуювали пацієнтів на вулицю, де розстелили простирадла і матраци, проте 11 осіб врятувати не вдалося.
Після пожежі багато кого з пацієнтів було переведено в інші медзаклади.
Керівництво лікарні заявило, що вони вважають, що пожежа викликана коротким замиканням в генераторі.
Нагадаємо, щонайменше 50 осіб постраждали в ДТП в Ріо-де-Жанейро.